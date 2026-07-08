Mehrere Schüsse fallen in Sachsen-Anhalt: Polizei schnappt den Täter
Bitterfeld-Wolfen - Ein 29-Jähriger hat am späten Mittwochvormittag mehrmals in Bitterfeld-Wolfen mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Die Polizei konnte den Mann schnappen.
Gegen 10.55 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass im Bereich Röhrenstraße/Binnengärtenstraße geschossen wurde. Das erklärte Laura Feix, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, in einer Pressemitteilung.
Die Beamten haben den Verdächtigen gegen 11.20 Uhr im Bereich Goitzschestrand auf Höhe des Fritz-Heinrich-Stadions gefunden und ihn vorläufig festgenommen.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Mann syrischer Staatsbürgerschaft.
Er hatte eine Schreckschusswaffe bei sich, die sichergestellt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Am Mittwochmittag gab die Polizei Entwarnung. Aktuell bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. "Der Täter handelte allein und wurde zweifelsfrei identifiziert", so die Pressesprecherin.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa