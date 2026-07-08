Mehrere Schüsse fallen in Sachsen-Anhalt: Polizei schnappt den Täter

Bitterfeld-Wolfen - Ein 29-Jähriger hat am späten Mittwochvormittag mehrmals in Bitterfeld-Wolfen mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Die Polizei konnte den Mann schnappen.

Laut der Polizei bestehe aktuell keine weitere Gefahr. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 10.55 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass im Bereich Röhrenstraße/Binnengärtenstraße geschossen wurde. Das erklärte Laura Feix, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, in einer Pressemitteilung.

Die Beamten haben den Verdächtigen gegen 11.20 Uhr im Bereich Goitzschestrand auf Höhe des Fritz-Heinrich-Stadions gefunden und ihn vorläufig festgenommen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Mann syrischer Staatsbürgerschaft.

Er hatte eine Schreckschusswaffe bei sich, die sichergestellt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.