Großeinsatz an Gymnasium in Oberbayern: Offenbar Amoklauf, mehrere Verletzte

Schongau - Bei einem Vorfall an einem Gymnasium in Oberbayern sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an einem Gymnasium in Oberbayern im Einsatz. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde eine Person festgenommen.

So ereignete sich der Vorfall teilweise auf dem Schulgelände und teilweise in unmittelbarer Nähe des Gymnasiums. Der mutmaßliche Täter befand sich zunächst auf der Flucht.

Mehr als 15 Streifen waren am Mittag zum Welfen-Gymnasium in Schongau geeilt.

Wie ein Sprecher gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, gibt es Hinweise auf eine Amoktat.

Ersten Informationen zufolge erlitten eine einstellige Zahl an Menschen vor Ort Stichverletzungen. Nähere Angaben wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Für Angehörige und Eltern von Schülern wurde inzwischen eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße 46 in Schongau eingerichtet.