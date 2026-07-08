Großeinsatz an Gymnasium in Oberbayern: Offenbar Amoklauf, mehrere Verletzte
Schongau - Bei einem Vorfall an einem Gymnasium in Oberbayern sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde eine Person festgenommen.
So ereignete sich der Vorfall teilweise auf dem Schulgelände und teilweise in unmittelbarer Nähe des Gymnasiums. Der mutmaßliche Täter befand sich zunächst auf der Flucht.
Mehr als 15 Streifen waren am Mittag zum Welfen-Gymnasium in Schongau geeilt.
Wie ein Sprecher gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, gibt es Hinweise auf eine Amoktat.
Ersten Informationen zufolge erlitten eine einstellige Zahl an Menschen vor Ort Stichverletzungen. Nähere Angaben wurden zunächst nicht veröffentlicht.
Für Angehörige und Eltern von Schülern wurde inzwischen eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße 46 in Schongau eingerichtet.
Die Einsatzkräfte mahnten Bewohner, den Bereich um den Dornauer Weg 21 zu meiden. Mehrere Hubschrauber kreisen derzeit über das Gebiet südwestlich von München.
Erstmeldung von 13.55 Uhr; letzte Aktualisierung 14.18 Uhr.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa