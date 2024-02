Mehrere Tausend Euro Schaden bei Unfallfluchten

Zwickau/Plauen - Im Bereich der Polizeidirektion Zwickau ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfallfluchten gekommen.

Die Polizei ermittelt im Landkreis Zwickau und im Vogtland zu mehreren Unfallfluchten. (Symbolbild) © 123rf/Torsten Rempt

Am gestrigen Mittwochmittag stellte ein Audi-Fahrer in Crimmitschau fest, dass sein Fahrzeug plötzlich beschädigt war. Der Mann hatte seinen weißen A6 Avant für etwa 15 Minuten vor dem Kindergarten an der Helmut-Bräutigam-Straße abgestellt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

In Zwickau wurde im Laufe des Mittwochnachmittags ein roter Nissan Note beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Auto auf einem Schotterplatz an der Industrierandstraße/Kopernikusstraße geparkt.

"Ein Unbekannter war vermutlich mit seinem Auto gegen die vordere Stoßstange des Nissans gestoßen und anschließend weggefahren, obwohl ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden war", so ein Polizeisprecher.

Auch aus dem Vogtland meldet die Polizei aktuelle Unfallfluchten. In Plauen wurde am Dienstag ein Ford von einem Unbekannten beschädigt. Der rote Fiesta war zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr auf der Dörffelstraße geparkt. Wahrscheinlich war ein anderer Fahrer beim Wenden mit seinem Auto gegen den Ford gestoßen und dann abgehauen.

An dem Ford ist ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden.