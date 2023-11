Mehrere Tausend Euro Schaden: Polizei sucht flüchtige Unfallfahrer

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Unfällen, bei denen der Verursacher abgehauen ist. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Wochenende im Rosenbacher Ortsteil Leubnitz ein roter Hyundai i30 beschädigt. Das Auto war zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 11.40 am Sonntag in der Buchenstraße geparkt.

Vermutlich war ein VW-Kleinbus gegen den Hyundai gestoßen. Der Fahrer hat dann aber die Unfallstelle verlassen, ohne sich um alles Nötige zu kümmern. Der entstandene Schaden liegt bei 2500 Euro

Am Montagvormittag rammte ein unbekannter Autofahrer auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses am Hradschin in Plauen ein 45-km/h-Auto. Der Unfall passierte zwischen 9.25 Uhr und 10.25 Uhr. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.

"Nach ersten Erkenntnissen war der Verursacher mit einem schwarzen Auto unterwegs", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau.

Ebenfalls am Montag haute ein Unfallverursacher in der Lindenstraße in Plauen nach einem Crash ab. Ein Mann hatte seinen weißen VW Golf gegen 6 Uhr in der Nähe der Mosenstraße abgestellt. Als er gegen 15.30 Uhr zurückkam, war der Golf beschädigt.

"Wahrscheinlich war ein Unbekannter mit einem Fahrzeug die Lindenstraße entlanggefahren, hatte den VW gestreift und sich anschließend unerlaubt entfernt. Die Reparatur des Schadens dürfte rund 3000 Euro kosten", teilte die Polizei mit.