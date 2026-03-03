Mehrere Verletzte! Mann greift im Rausch zahlreiche Menschen an
Wismar - Großeinsatz in Wismar! Am Dienstagmorgen hat ein 20 Jahre alter Mann mehrere Personen angegriffen, ein Polizeibeamter wurde schwer verletzt.
Wie ein Sprecher am Mittag mitteilte, hatte der Tatverdächtige gegen 7.20 Uhr in der Innenstadt zunächst einen Mann in der Bürgermeister-Haupt-Straße von seinem Fahrrad gestoßen. Er wurde dabei leicht verletzt.
Ein Zeuge wollte dem Opfer helfen, wurde durch den 20-Jährigen aber selbst angegriffen und getreten und am Kopf verletzt. Der Übeltäter hingegen schnappte sich den Drahtesel und machte sich aus dem Staub.
Nur kurze Zeit später trat er aber erneut in Erscheinung und attackierte eine Frau auf einem E-Scooter. Sie konnte noch rechtzeitig flüchten.
In unmittelbarer Nähe traf der Verdächtige erneut auf eine weibliche Person. Diese gab bei der Polizei an, von dem Mann sexuell belästigt worden zu sein.
Angriff in Wismar: Tatverdächtiger polizeibekannt
Schließlich konnten die Beamten den Delinquenten gegen 8.10 Uhr stellen. Dabei leistete er allerdings erheblichen Widerstand, trat und bespuckte die Einsatzkräfte. Ein Polizist erlitt sogar schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Tatverdächtige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 0,7 Promille. Zudem soll er nach eigenen Angaben verschiedenste Rauschmittel konsumiert haben.
Der 20-Jährige war nach der Festnahme nicht in der Lage, in Gewahrsam gebracht zu werden, und befindet sich laut Sprecher in medizinischer Behandlung. Die Ermittlungen zu den Angriffen dauern derzeit noch an.
Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (52, SPD) zeigte sich tief erschüttert von dem Vorfall. "Unsere Polizeibeamtinnen und -beamten leisten tagtäglich einen anspruchsvollen Dienst unter oftmals unübersichtlichen und gefährlichen Bedingungen. Der heutige Einsatz zeigt deutlich, welchen Risiken sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausgesetzt sind", so der Politiker.
Bei dem Angriff wurden auch mehrere unbeteiligte Personen angegriffen. "Ich bedaure zutiefst, was hier unbescholtenen Passanten widerfahren ist. Wir wünschen ihnen eine vollständige Genesung und das sie Erlebte schnellstmöglich verarbeiten können", betonte Pegel weiter, der erklärte, dass der Tatverdächtige zur Rechenschaft gezogen werde.
Erstmeldung, 3. März, 13.13 Uhr; aktualisiert um 13.25 Uhr.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa