Mehrere Verletzte! Mann greift im Rausch zahlreiche Menschen an

Wismar - Großeinsatz in Wismar ! Am Dienstagmorgen hat ein 20 Jahre alter Mann mehrere Personen angegriffen, ein Polizeibeamter wurde schwer verletzt.

In Wismar hat ein 20 Jahre alter Mann mehrere Personen angegriffen. Ein Polizist wurde schwer verletzt. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie ein Sprecher am Mittag mitteilte, hatte der Tatverdächtige gegen 7.20 Uhr in der Innenstadt zunächst einen Mann in der Bürgermeister-Haupt-Straße von seinem Fahrrad gestoßen. Er wurde dabei leicht verletzt.

Ein Zeuge wollte dem Opfer helfen, wurde durch den 20-Jährigen aber selbst angegriffen und getreten und am Kopf verletzt. Der Übeltäter hingegen schnappte sich den Drahtesel und machte sich aus dem Staub.

Nur kurze Zeit später trat er aber erneut in Erscheinung und attackierte eine Frau auf einem E-Scooter. Sie konnte noch rechtzeitig flüchten.

In unmittelbarer Nähe traf der Verdächtige erneut auf eine weibliche Person. Diese gab bei der Polizei an, von dem Mann sexuell belästigt worden zu sein.