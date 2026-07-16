Mehrere Wohnmobile bei heftigem Unwetter von umgestürztem Baum demoliert

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Ein Baum ist bei einem Unwetter im Bodenseekreis auf mehrere Wohnmobile gestürzt. Eine Familie konnte sich noch retten.

Von Markus Brachat

Kressbronn - Bei einem heftigen Unwetter in Kressbronn (Bodenseekreis) ist ein Baum auf mehrere Campingfahrzeuge gestürzt.

Feuerwehrkräfte mussten nach einem heftigen Unwetter mehrfach ausrücken - auch zu einem Campingplatz in Kressbronn. (Symbolfoto)
Feuerwehrkräfte mussten nach einem heftigen Unwetter mehrfach ausrücken - auch zu einem Campingplatz in Kressbronn. (Symbolfoto)  © Jason Tschepljakow/dpa

Der etwa 30 Meter lange Baum sei am Mittwochnachmittag in der Mitte durch Sturmböen abgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Stamm sei daraufhin auf die Fahrzeuge gestürzt. 

In einem der betroffenen Wohnmobile habe sich zu dem Zeitpunkt eine Familie befunden. Sie konnte sich selbstständig befreien und ins Freie retten.

Insgesamt wurden vier Wohnmobile erheblich beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Schaden wurde nach Polizeiangaben auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

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