Mehrere Wohnmobile bei heftigem Unwetter von umgestürztem Baum demoliert

Kressbronn - Bei einem heftigen Unwetter in Kressbronn (Bodenseekreis) ist ein Baum auf mehrere Campingfahrzeuge gestürzt.

Feuerwehrkräfte mussten nach einem heftigen Unwetter mehrfach ausrücken - auch zu einem Campingplatz in Kressbronn. (Symbolfoto) © Jason Tschepljakow/dpa

Der etwa 30 Meter lange Baum sei am Mittwochnachmittag in der Mitte durch Sturmböen abgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Stamm sei daraufhin auf die Fahrzeuge gestürzt.

In einem der betroffenen Wohnmobile habe sich zu dem Zeitpunkt eine Familie befunden. Sie konnte sich selbstständig befreien und ins Freie retten.