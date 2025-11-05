Mehrere Wohnungen durchsucht: Polizei findet etliche Drogen

Bei der Durchsuchung von acht Wohnungen in Magdeburg und Salzwedel konnte die Polizei diverse Drogen in großen Mengen finden - und mutmaßliche Dealer.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg/Salzwedel - Am Dienstagvormittag konnte die Polizei in Sachsen-Anhalt mehreren mutmaßlichen Drogendealern das Handwerk legen.

Unter anderem wurde Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich gefunden. (Symbolfoto)
Unter anderem wurde Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich gefunden. (Symbolfoto)  © Christian Charisius/dpa

Die Beamten durchsuchten ganze acht Wohnungen in Salzwedel und Magdeburg, wie die Polizeiinspektion Stendal am Mittwoch mitteilte.

Diese gehörten zu fünf Personen im Alter zwischen 35 und 48 Jahren, welche verdächtigt wurden, mit "Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" zu handeln.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten verschiedene Drogen, darunter Marihuana im unteren vierstelligen Grammbereich sowie Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich.

Mann fragt nach Zigarette, dann schlägt er zu
Polizeimeldungen Mann fragt nach Zigarette, dann schlägt er zu

Auch Utensilien, Handys und Bargeld wurden sichergestellt.

Die Beamten konnten vier der Beschuldigten antreffen und vernehmen - ein 40-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Der Verdächtige soll am Mittwoch einem Haftrichter in Magdeburg vorgestellt werden.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: