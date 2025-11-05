Mehrere Wohnungen durchsucht: Polizei findet etliche Drogen
Magdeburg/Salzwedel - Am Dienstagvormittag konnte die Polizei in Sachsen-Anhalt mehreren mutmaßlichen Drogendealern das Handwerk legen.
Die Beamten durchsuchten ganze acht Wohnungen in Salzwedel und Magdeburg, wie die Polizeiinspektion Stendal am Mittwoch mitteilte.
Diese gehörten zu fünf Personen im Alter zwischen 35 und 48 Jahren, welche verdächtigt wurden, mit "Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" zu handeln.
Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten verschiedene Drogen, darunter Marihuana im unteren vierstelligen Grammbereich sowie Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich.
Auch Utensilien, Handys und Bargeld wurden sichergestellt.
Die Beamten konnten vier der Beschuldigten antreffen und vernehmen - ein 40-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.
Der Verdächtige soll am Mittwoch einem Haftrichter in Magdeburg vorgestellt werden.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa