Mehrere Wohnungen durchsucht: Polizei findet etliche Drogen

Magdeburg/Salzwedel - Am Dienstagvormittag konnte die Polizei in Sachsen-Anhalt mehreren mutmaßlichen Drogendealern das Handwerk legen.

Unter anderem wurde Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich gefunden. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Die Beamten durchsuchten ganze acht Wohnungen in Salzwedel und Magdeburg, wie die Polizeiinspektion Stendal am Mittwoch mitteilte.

Diese gehörten zu fünf Personen im Alter zwischen 35 und 48 Jahren, welche verdächtigt wurden, mit "Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" zu handeln.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten verschiedene Drogen, darunter Marihuana im unteren vierstelligen Grammbereich sowie Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich.

Auch Utensilien, Handys und Bargeld wurden sichergestellt.