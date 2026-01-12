Mehrfach gesuchter Mann geht Polizei am Grenzübergang ins Netz

Görlitz - Der Bundespolizei ist an der A4 bei Görlitz ein mehrfach gesuchter Mann ins Netz gegangen.

Der Mann fiel der Polizei am Grenzübergang in Ludwigsdorf auf. (Symbolfoto) © Paul Glaser/dpa

Der 43-Jährige war am Samstag gegen 16 Uhr bei der Einreise am Grenzübergang Ludwigsdorf überprüft worden, wie die Beamten mitteilten.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn insgesamt vier Fahndungsmaßnahmen von drei Staatsanwaltschaften vorlagen.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte den Angaben zufolge zwei Haftbefehle wegen Beleidigung und Gewaltdelikten erlassen. Zudem bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen aufgrund einer nicht beglichenen Geldstrafe wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Die Staatsanwaltschaft Kassel suchte den Mann außerdem zur Feststellung seines aktuellen Aufenthaltsortes.