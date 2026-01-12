Mehrfach gesuchter Mann geht Polizei am Grenzübergang ins Netz
Von Elisa Luzia Bigdon
Görlitz - Der Bundespolizei ist an der A4 bei Görlitz ein mehrfach gesuchter Mann ins Netz gegangen.
Der 43-Jährige war am Samstag gegen 16 Uhr bei der Einreise am Grenzübergang Ludwigsdorf überprüft worden, wie die Beamten mitteilten.
Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn insgesamt vier Fahndungsmaßnahmen von drei Staatsanwaltschaften vorlagen.
Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte den Angaben zufolge zwei Haftbefehle wegen Beleidigung und Gewaltdelikten erlassen. Zudem bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen aufgrund einer nicht beglichenen Geldstrafe wegen einer Ordnungswidrigkeit.
Die Staatsanwaltschaft Kassel suchte den Mann außerdem zur Feststellung seines aktuellen Aufenthaltsortes.
Da der Deutsche die offenen Geldstrafen in Höhe von insgesamt mehr als 4000 Euro nicht begleichen konnte, wurden die Haftbefehle vollstreckt. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
