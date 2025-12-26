Betrunken auf Weihnachtsparty: Gast pinkelt in Kühlschrank und haut ab

Meiningen - Bei einer privaten Party am 1. Weihnachtsfeiertag in Meiningen ( Thüringen ) hat sich ein junger Mann ordentlich danebenbenommen.

Auf der privaten Weihnachtsfete urinierte ein 31-Jähriger in den Kühlschrank des Gastgebers. (Symbolfoto) © 123rf/naturetron

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 31-jähriger Partygast viel Alkohol getrunken - dies jedoch nicht so gut vertragen.

Als der Betrunkene nach einem Schläfchen gegen 4.15 Uhr wieder erwachte, war er teilweise verwirrt und aggressiv. Zwar gab es keine körperliche Auseinandersetzung oder Handgreiflichkeiten mit anderen Partygästen, dennoch machte der Mann unschön auf sich aufmerksam.

Den Angaben nach warf er einen Tisch um und pinkelte in den Kühlschrank des Gastgebers (20). Danach ging er einfach und machte sich auf den Nachhauseweg.

Eine Polizeistreife konnte den 31-Jährigen noch in der Nähe antreffen und überprüfen, ob dieser körperlich in der Lage war, seinen Heimweg anzutreten.