Betrunken auf Weihnachtsparty: Gast pinkelt in Kühlschrank und haut ab
Meiningen - Bei einer privaten Party am 1. Weihnachtsfeiertag in Meiningen (Thüringen) hat sich ein junger Mann ordentlich danebenbenommen.
Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 31-jähriger Partygast viel Alkohol getrunken - dies jedoch nicht so gut vertragen.
Als der Betrunkene nach einem Schläfchen gegen 4.15 Uhr wieder erwachte, war er teilweise verwirrt und aggressiv. Zwar gab es keine körperliche Auseinandersetzung oder Handgreiflichkeiten mit anderen Partygästen, dennoch machte der Mann unschön auf sich aufmerksam.
Den Angaben nach warf er einen Tisch um und pinkelte in den Kühlschrank des Gastgebers (20). Danach ging er einfach und machte sich auf den Nachhauseweg.
Eine Polizeistreife konnte den 31-Jährigen noch in der Nähe antreffen und überprüfen, ob dieser körperlich in der Lage war, seinen Heimweg anzutreten.
Trotz seiner 1,99 Promille wirkte der Mann gegenüber den Beamten stabil und gedanklich klar. Aus diesem Grund konnte er danach weiter den Rückweg antreten.
