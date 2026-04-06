Meiningen: Mehrere Schlägereien bei Tanzveranstaltung im Volkshaus
Meiningen - In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag haben sich bei einer Tanzveranstaltung im Volkshaus in Meiningen mehrere Auseinandersetzungen abgespielt.
Zunächst gerieten zwei Männer nach Angaben der Polizei verbal aneinander. Als ein Dritter schlichten wollte, wurde er von einem der Streitenden ins Gesicht geschlagen.
Kurz darauf wurde dieser Mann wiederum von einem weiteren, bislang unbekannten Gast geschlagen. Der Sicherheitsdienst griff ein und setzte mehrere Beteiligte vor die Tür.
Als die Polizei vor Ort den Sachverhalt aufnahm, kam es im Inneren der Veranstaltung erneut zu einer Schlägerei. Die Security brachte daraufhin einen weiteren Gast nach draußen, der sich aggressiv verhalten hatte.
Doch selbst im Beisein der Polizei versuchte dieser, auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes loszugehen. Er wurde daraufhin kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen.
Wenige Minuten später kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung, sodass der Sicherheitsdienst erneut eingreifen musste. Die bekannten Beteiligten erhielten vom Veranstalter Hausverbot und von der Polizei einen Platzverweis für den Veranstaltungsort.
In diesem Zusammenhang wurden zahlreiche Anzeigen und Gegenanzeigen aufgenommen. Ernsthaft verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch niemand.
Titelfoto: Maurizio Gambarini/dpa