Meiningen: Mehrere Schlägereien bei Tanzveranstaltung im Volkshaus

Meiningen - In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag haben sich bei einer Tanzveranstaltung im Volkshaus in Meiningen mehrere Auseinandersetzungen abgespielt.

Bei einer Tanzveranstaltung im Meininger Volkshaus kam es in der Nacht zu mehreren Schlägereien. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Zunächst gerieten zwei Männer nach Angaben der Polizei verbal aneinander. Als ein Dritter schlichten wollte, wurde er von einem der Streitenden ins Gesicht geschlagen.

Kurz darauf wurde dieser Mann wiederum von einem weiteren, bislang unbekannten Gast geschlagen. Der Sicherheitsdienst griff ein und setzte mehrere Beteiligte vor die Tür.

Als die Polizei vor Ort den Sachverhalt aufnahm, kam es im Inneren der Veranstaltung erneut zu einer Schlägerei. Die Security brachte daraufhin einen weiteren Gast nach draußen, der sich aggressiv verhalten hatte.

Doch selbst im Beisein der Polizei versuchte dieser, auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes loszugehen. Er wurde daraufhin kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen.