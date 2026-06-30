Streit bei Public-Viewing-Event zum Deutschland-Spiel endet mit sechs Verletzten

Solingen - Bei einem Public Viewing des Deutschland-WM-Spiels in Solingen ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Zuschauern gekommen.

Als die Polizei an der Public-Viewing-Location in Solingen eintraf, hatte sich die Lage schon wieder beruhigt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ein 54-Jähriger erlitt in der Folge eine Platzwunde am Kopf, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Die Polizei sei gegen 0.50 Uhr zum Solinger Südpark ausgerückt, wo das WM-Sechzehntelfinale Deutschland gegen Paraguay live übertragen wurde.

Bei Eintreffen der Beamten hatte sich die Situation allerdings schon beruhigt, wie der Polizeisprecher sagte.

Fünf weitere Menschen seien durch Pfefferspray verletzt worden. Genauere Angaben zum Täter könne man bisher nicht machen.

Auch der Auslöser der Streitigkeit habe nicht mehr ermittelt werden können.