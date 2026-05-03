Mercedes überschlägt sich auf Landstraße: Fünf Verletzte

Trebra (Kyffhäuserkreis) - Am Samstagabend ereignete sich gegen 18.45 Uhr ein Unfall auf der L2062 zwischen Epschenrode und Treba .

Ein 23-Jähriger kam am Samstagabend mit seinem Mercedes von der Straße ab und überschlug sich. (Symbolbild) © 123rf/gorodenkoff

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der 23-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse in einer Rechtskurve kurz vor Ortseingang Treba von der Straße ab und überschlug sich.

Die Unfallursache ist bisher noch unklar.

Alle fünf Insassen des Fahrzeugs wurden leicht verletzt, zwei von ihnen mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.