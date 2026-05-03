Mann klettert Parkhaus-Fassade hinauf und verletzt drei Polizisten

Nürnberg - In der Nacht auf Sonntag sorgte ein Mann(34), der "offenbar unter dem Eindruck berauschender Mittel" stand, im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof für einen Polizeieinsatz .

Ein 34 Jahre alter Mann hat im berauschten Zustand drei Polizeibeamte in Nürnberg leicht verletzt. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa/lsw

Laut Angaben der Beamten verlor der Mann gegen 0.15 Uhr die Kontrolle über sein Handeln. Zeugen alarmierten den Notruf, nachdem er laut herumschrie.

Außerdem soll er ein Fahrrad auf ein parkendes Auto geworfen haben. Die Beamten entdeckten die beschädigten Fahrzeuge später nahe des Einsatzortes.

"Alarmierte Streifenbesatzungen stellten kurz darauf den Mann an der Fassade eines Parkhauses im Bereich der Freiburger Straße kletternd, in circa sechs Meter Höhe fest", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Nach mehreren Aufforderungen kletterte der 34-Jährige selbstständig von der Hausfassade herab und wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen."

Unter anderem hätte der Mann versucht, die Uniformierten zu beißen. Drei Polizisten erlitten leichte Verletzungen, konnten jedoch ihren Dienst fortführen. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.