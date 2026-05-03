Ohne Waffenschein: Mann macht Schussübungen in Erfurt

Erfurt - Polizisten machten am Samstagabend in Erfurt eine ungewöhnliche Beobachtung in Zusammenhang mit einem Luftgewehr.

Ein 50-Jähriger machte am Samstagabend Ziel- und Schussübungen am Feldrand in Erfurt. (Symbolbild) © 123RF/auremar

Die Beamten beobachten während einer Streifenfahrt in Erfurt-Daberstedt einen 50-jährigen Mann, der am Feldrand hockte und vermutlich Ziel- und Schussübungen mit einem Luftgewehr durchführte.

Neben dem Mann stand eine geöffnete Dose mit passenden Projektilen.

Aus welchem Grund der Mann in der Öffentlichkeit mit der Schusswaffe hantierte, konnte er nicht erklären. Außerdem war der 50-Jährige nicht im Besitz eines entsprechenden Waffenscheins, weshalb das Luftgewehr beschlagnahmt wurde.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass in Deutschland das Führen und die Nutzung von Waffen in der Öffentlichkeit streng reguliert ist.