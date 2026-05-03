Ohne Waffenschein: Mann macht Schussübungen in Erfurt
Erfurt - Polizisten machten am Samstagabend in Erfurt eine ungewöhnliche Beobachtung in Zusammenhang mit einem Luftgewehr.
Die Beamten beobachten während einer Streifenfahrt in Erfurt-Daberstedt einen 50-jährigen Mann, der am Feldrand hockte und vermutlich Ziel- und Schussübungen mit einem Luftgewehr durchführte.
Neben dem Mann stand eine geöffnete Dose mit passenden Projektilen.
Aus welchem Grund der Mann in der Öffentlichkeit mit der Schusswaffe hantierte, konnte er nicht erklären. Außerdem war der 50-Jährige nicht im Besitz eines entsprechenden Waffenscheins, weshalb das Luftgewehr beschlagnahmt wurde.
Die Polizei macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass in Deutschland das Führen und die Nutzung von Waffen in der Öffentlichkeit streng reguliert ist.
Um Missverständnisse und Bedrohungssituationen zu vermeiden, sollten Waffenbesitzer diese grundsätzlich verdeckt transportieren und sich im Vorhinein genau über die rechtliche Lage informieren.
Titelfoto: 123RF/auremar