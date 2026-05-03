Großeinsatz auf Entsorgungshof: Metall-Schrott in Flammen, Gestank in der ganzen City

Mönchengladbach - Bis zu 80 Feuerwehrkräfte haben in einem nächtlichen Einsatz einen brennenden Metallschrotthaufen in einem Entsorgungsbetrieb in Mönchengladbach weitgehend gelöscht.

Auf einem Betriebsgelände in Mönchengladbach war in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Metallschrotthaufen in Brand geraten. © Jan Ohmen

Am frühen Morgen suchten die Einsatzkräfte noch mit einem Bagger nach kleineren Glut- und Brandnestern, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage.

Die Nachlöscharbeiten sollten bis Mittag abgeschlossen sein. Verletzt wurde niemand.

Der Brand auf dem Betriebsgelände war gegen Mitternacht gemeldet worden. Während der Löscharbeiten kam es nach Angaben der Feuerwehr wiederholt zu kleineren Explosionen in dem Metallhaufen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.