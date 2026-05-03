Großeinsatz auf Entsorgungshof: Metall-Schrott in Flammen, Gestank in der ganzen City
Von Dorothea Hülsmeier
Mönchengladbach - Bis zu 80 Feuerwehrkräfte haben in einem nächtlichen Einsatz einen brennenden Metallschrotthaufen in einem Entsorgungsbetrieb in Mönchengladbach weitgehend gelöscht.
Am frühen Morgen suchten die Einsatzkräfte noch mit einem Bagger nach kleineren Glut- und Brandnestern, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage.
Die Nachlöscharbeiten sollten bis Mittag abgeschlossen sein. Verletzt wurde niemand.
Der Brand auf dem Betriebsgelände war gegen Mitternacht gemeldet worden. Während der Löscharbeiten kam es nach Angaben der Feuerwehr wiederholt zu kleineren Explosionen in dem Metallhaufen.
Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Messungen hätten aber keine Schadstoffbelastung ergeben, so der Sprecher. Der Gestank habe sich im Stadtgebiet und in Nachbarkreisen ausgebreitet.
Titelfoto: Jan Ohmen