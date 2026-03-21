Merkwürdige Geräusche aus Elektroschrottcontainer: Grund überrascht die Feuerwehr

Clingen - Ein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Clingen im Kyffhäuserkreis ereignet.

Die Feuerwehr konnte im Container keine Person finden. © Feuerwehr Clingen/Silvio Dietzel

Ein Fußgänger war gegen 3.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er Geräusche aus einem Elektroschrottcontainer in der Straße "Am Kalkufer" Höhe Welkertor bemerkt hatte, wie die Polizei erklärte.

In der Annahme, dass im Container eine Person ist und sich in einer misslichen Lage befindet, informierte der Passant die Rettungsleitstelle.

Als die Feuerwehr in der Folge vor Ort eintraf, hatte die Person den Elektroschrottcontainer bereits verlassen.