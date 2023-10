Besoffener mit Kleinkind rastet vor Supermarkt aus - Jugendamt schreitet ein

Merseburg - Weil ein Betrunkener vor einem Supermarkt im Saalekreis völlig ausgerastet ist, musste die Polizei am Samstagabend einschreiten - und sogar das Jugendamt hinzuziehen.

Die Polizisten mussten den aggressiven Mann fesseln, nachdem er sie angegriffen hatte. (Symbolbild) © 123RF/vladansrs

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr vor einem Geschäft in der König-Heinrich-Straße in der Merseburger Innenstadt, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Demnach habe sich der mutmaßlich betrunkene 44-Jährige vor dem Einkaufsmarkt äußerst aggressiv verhalten - und das, obwohl er ein Kleinkind bei sich hatte.

Als alarmierte Polizeibeamte am Ort des Geschehens eintrafen, habe der Mann diese beleidigt und sogar körperlich attackiert, wobei einer der Ordnungshüter Verletzungen erlitt. Der Angreifer habe daraufhin zeitweise gefesselt werden müssen.

Die Polizisten sahen sich gezwungen, auch das Jugendamt einzuschalten, das das Kind des Merseburgers schließlich in seine Obhut nahm.