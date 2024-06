Tatverdächtiger (33) nach Schießerei mit drei Verletzten festgenommen: Opfer und Täter kannten sich!

Nach Schüssen im Bereich einer Tankstelle in Merseburg am Mittwochabend ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Von Eric Mittmann, Annika Rank

Merseburg - An einer Shell-Tankstelle an der B181 in Merseburg (Saalekreis) sind am Mittwochabend Schüsse gefallen! Drei Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Bei einem anschließenden Polizeieinsatz konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

An einer Shell-Tankstelle in Merseburg ist es am Mittwochabend zu einer Schießerei gekommen. © Tom Musche Wie die Polizei noch am Abend mitteilte, habe es gegen 19.20 Uhr eine Auseinandersetzung gegeben. Am Donnerstag erklärte dann die Staatsanwaltschaft in Halle, dass im Bereich der Tankstelle drei Schüsse gefallen sein sollen. Als Polizeikräfte kurz darauf am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie drei Verletzte vor. "Zwei Männer hatten einen Schock erlitten und wurden vor Ort versorgt. Das dritte Opfer, ein 43-Jähriger, wurde angeschossen und musste anschließend im Krankenhaus operiert werden. Mittlerweile befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr", so die Sprecherin. Polizeimeldungen Mutmaßliches IS-Mitglied in Baden-Württemberg festgenommen! Wenig später sollen schwer bewaffnete Beamte ein Haus an der Straße Venenien gestürmt haben. Diese liegt nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt. Laut Mitteldeutscher Zeitung soll die Stürmung mit Hinweisen auf einen Verdächtigen in Zusammenhang stehen.

Polizei schließt politisches Motiv aus