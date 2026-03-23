Messer, Blut, Bierflasche: 53-Jähriger in Dönerbude verletzt

Altenburg - Äußerst aggressiv ging es am Sonntag in einer Dönerbude in Altenburg zu.

Heikle Szenen hatten sich in dem Dönerimbiss abgespielt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren in dem Imbiss in der Wettiner Straße zwei Männer körperlich aneinandergeraten.

Den Angaben nach hatte ein 53-Jähriger einen 33-Jährigen mit einem Cuttermesser bedroht, woraufhin der Jüngere mit einer Bierflasche zugeschlagen hatte.

Der ältere Mann hatte durch den Schlag mit der Flasche eine Platzwunde am Kopf erlitten. Diese musste anschließend medizinisch versorgt werden.