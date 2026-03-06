Messer-Mann randaliert in Bitburger Polizeiinspektion: SEK muss eingreifen

Bitburg - Wegen eines bewaffneten Randalierers ist es im Dienstgebäude der Polizeiinspektion Bitburg ( Rheinland-Pfalz ) zu einem größeren Einsatz gekommen. Auch das SEK rückte an.

Der 25-jährige Täter sorgte für massive Schäden am Polizeigebäude im rheinland-pfälzischen Bitburg. © Harald Tittel/dpa

Ein 25-Jähriger habe am Abend den Eingangsbereich mit einem Messer betreten und versucht, in die Dienststelle zu gelangen, teilte die Polizei mit. Der Mann fing demnach im Schleusenbereich an, zu schreien und zu randalieren.

Die Polizei hatte bei dem Vorfall das Dienstgebäude von innen und außen abgesichert und das Spezialeinsatzkommando alarmiert. Kurz nach Mitternacht gelang es den SEK-Kräften, den Mann im Eingangsbereich festzunehmen. Er wurde dabei leicht verletzt.

Am Freitag wurde der 25-Jährige aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm dann einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Der 25-Jährige hatte die Tür zum Inneren des Gebäudes, Fenster zum Außenbereich und Elektroinstallationen im Eingangsbereich der Dienststelle massiv beschädigt. An dem Gebäude wurden die beschädigten Fenster zunächst entfernt und mit Holzplatten ersetzt. Im Laufe des Freitags sollte der Schleusenbereich wieder begehbar sein.