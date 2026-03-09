Messerangriff im Bus: Polizei nimmt 19-jährigen Tatverdächtigen fest

Lutherstadt Wittenberg - Ein 19-Jähriger wurde am Freitagabend in einem Bus in Wittenberg in Sachsen-Anhalt verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln und ihn vorläufig festnehmen.

Der Tatverdächtige (19) stieg mit einer Begleiterin in den Bus und griff dann sein mutmaßliches Opfer (19) an. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 19.15 Uhr war der 19-Jährige als Fahrgast mit dem Bus auf der Dessauer Straße unterwegs. An der Bushaltestelle Gewerbepark Elbe stieg ein anderer 19-Jähriger zusammen mit einer weiblichen Person in das Fahrzeug.

Sie entdeckten den jungen Mann, der im hinteren Teil des Busses saß, und gingen zu ihm. Die drei kannten sich.

Dann hat der Mann, der gerade erst zugestiegen war, mehrfach auf den anderen eingeschlagen und ihn mit einem Messer verletzt.

Danach ist er zusammen mit der Frau wieder ausgestiegen und gegangen.

Die Polizei und der Rettungsdienst kamen wenige Minute später dazu. Der Verletzte wurde am Bein verletzt und medizinisch behandelt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.