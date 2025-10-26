Messerangriff auf Ehepaar: Frau stirbt, Mann schwer verletzt

Schalksmühle - Durch einen Messerangriff ist eine 73-Jährige in Schalksmühle im Sauerland getötet worden.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Ihr 75 Jahre alter Ehemann wurde lebensgefährlich verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 60-Jähriger die beiden bei einer Auseinandersetzung angegriffen haben. Er wurde den Angaben zufolge festgenommen.

Polizei und Feuerwehr seien am Samstagmorgen zur Wohnung der 73-Jährigen gerufen worden und hätten sie dort schwer verletzt gefunden, hieß es weiter.