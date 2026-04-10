Messerangriff unter Fans bei Mainz-05-Spiel? Polizei mit Klarstellung
Mainz - Nach dem Europapokal-Abend in Mainz sorgten plötzlich beunruhigende Meldungen für Aufsehen: In sozialen Netzwerken war von einem angeblichen Messerangriff unter Fans die Rede. Die Polizei stellt nun klar, was wirklich passiert ist.
Wie die Polizei berichtet, kursierten am Donnerstag nach dem Conference-League-Spiel zwischen Mainz 05 und dem französischen Klub RC Straßburg in der MEWA Arena Gerüchte über eine Messerattacke unter anderem auf Social Media.
Die Polizei Mainz widerspricht diesen Darstellungen jedoch deutlich. Einen Messerangriff habe es nicht gegeben.
Bei den verbreiteten Behauptungen handele es sich um Falschinformationen.
Gleichzeitig appellieren die Beamten an die Öffentlichkeit, insbesondere in sozialen Netzwerken verantwortungsvoll mit solchen Meldungen umzugehen. Ungeprüfte Inhalte sollten nicht weiterverbreitet werden, um unnötige Verunsicherung zu vermeiden.
Titelfoto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP