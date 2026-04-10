Messerangriff unter Fans bei Mainz-05-Spiel? Polizei mit Klarstellung

Mainz - Nach dem Europapokal-Abend in Mainz sorgten plötzlich beunruhigende Meldungen für Aufsehen: In sozialen Netzwerken war von einem angeblichen Messerangriff unter Fans die Rede. Die Polizei stellt nun klar, was wirklich passiert ist.

Mainz 05 gewann das Viertelfinal-Hinspiel in der Conference League gegen RC Straßburg mit 2:0. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Wie die Polizei berichtet, kursierten am Donnerstag nach dem Conference-League-Spiel zwischen Mainz 05 und dem französischen Klub RC Straßburg in der MEWA Arena Gerüchte über eine Messerattacke unter anderem auf Social Media.

Die Polizei Mainz widerspricht diesen Darstellungen jedoch deutlich. Einen Messerangriff habe es nicht gegeben.

Bei den verbreiteten Behauptungen handele es sich um Falschinformationen.