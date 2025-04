Messerattacke in Tankstelle: Angestellter verletzt Kunden lebensbedrohlich

Dogern (Baden-Württemberg) - Ein 24 Jahre alter Angestellter einer Tankstelle soll am Mittwochnachmittag unvermittelt einen Kunden (37) angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.

Die Polizei nahm den Angestellten kurze Zeit nach dem Angriff fest. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Der Vorfall geschah gegen 17 Uhr in Dogern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem der 37-Jährige mit einem Messer niedergestochen wurde, rettete er sich in sein Auto.

Anschließend wurde der lebensgefährlich verletzte Mann in ein Krankenhaus geflogen.

Der mutmaßliche Täter mit afghanischer Staatsangehörigkeit konnte am Tatort festgenommen werden.

Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Am Donnerstag wird der 24-Jährige einem Haftrichter vorgestellt.