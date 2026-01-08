Messermann bedroht Mädchen in Riesa: Staatsschutz ermittelt
Riesa - In Riesa hat ein bewaffneter Mann zwei Mädchen beleidigt und bedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Gegen 16.50 Uhr befanden sich die Elfjährige und die 13-Jährige auf einem Gelände an der Villerupter Straße. Plötzlich tauchte ein Unbekannter auf, der die Kinder bedrohte und rassistisch beleidigte. Dabei hatte er ein Messer in der Hand.
Die Mädchen rannten davon und flohen in ein Geschäft, um dort um Hilfe zu bitten. Die Mitarbeiter riefen sofort die Polizei.
Der Mann konnte trotz der Fahndungsmaßnahmen nicht aufgegriffen werden.
Zur Beschreibung des Täters:
- war etwa 25 Jahre alt
- größer als 1,70 Meter
- schlank
- trug eine schwarze Hose und eine dunkelgrüne Jacke, deren Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte
- sprach Deutsch ohne Dialekt
Nach Vorfall in Riesa: Zeugen gesucht
Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können.
Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
