 1.231

Messermann bedroht Mädchen in Riesa: Staatsschutz ermittelt

Am Dienstag wurden zwei Mädchen von einem Unbekannten bedroht. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Lea Kluge

Riesa - In Riesa hat ein bewaffneter Mann zwei Mädchen beleidigt und bedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

In Riesa wurden zwei Mädchen von einem Messermann bedroht. (Symbolfoto)
In Riesa wurden zwei Mädchen von einem Messermann bedroht. (Symbolfoto)  © 123RF/sergeychayko

Gegen 16.50 Uhr befanden sich die Elfjährige und die 13-Jährige auf einem Gelände an der Villerupter Straße. Plötzlich tauchte ein Unbekannter auf, der die Kinder bedrohte und rassistisch beleidigte. Dabei hatte er ein Messer in der Hand.

Die Mädchen rannten davon und flohen in ein Geschäft, um dort um Hilfe zu bitten. Die Mitarbeiter riefen sofort die Polizei.

Der Mann konnte trotz der Fahndungsmaßnahmen nicht aufgegriffen werden.

Hacker greifen Klinik-IT an: Notaufnahme muss schließen
Polizeimeldungen Hacker greifen Klinik-IT an: Notaufnahme muss schließen

Zur Beschreibung des Täters:

  • war etwa 25 Jahre alt
  • größer als 1,70 Meter
  • schlank
  • trug eine schwarze Hose und eine dunkelgrüne Jacke, deren Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte
  • sprach Deutsch ohne Dialekt

Nach Vorfall in Riesa: Zeugen gesucht

Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Titelfoto: 123RF/sergeychayko

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: