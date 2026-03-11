Metallkugel am Schnabel: Tierhasser schießt auf Schwan
Von Roland Beck
Weißdorf - Im oberfränkischen Weißdorf (Landkreis Hof) ist ein Schwan Opfer einer mutmaßlichen Tierquälerei geworden.
Wie die Polizei mitteilte, habe eine Zeugin bemerkt, dass dem Tier eine acht Millimeter große Metallkugel am Schnabel feststeckte.
Der Vogel hält sich den Angaben zufolge auf einem Teich am Ortsausgang in Richtung Bug auf. Noch am Tag zuvor sei der Schwan völlig unversehrt gewesen.
Der Wasservogel wurde eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht. Dieser habe das Projektil erfolgreich entfernt. Der Schwan befindet sich laut Polizei "auf dem Wege der Besserung".
Die Ermittler gehen aufgrund des Verletzungsbildes davon aus, dass das Tier gezielt beschossen wurde.
Die Polizei hält eine Steinschleuder als Tatwaffe für möglich. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei sowie wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.
Titelfoto: Katharina Kausche/dpa