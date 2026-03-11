Metallkugel am Schnabel: Tierhasser schießt auf Schwan

Weißdorf - Im oberfränkischen Weißdorf (Landkreis Hof) ist ein Schwan Opfer einer mutmaßlichen Tierquälerei geworden.

Ein Schwan musste in Oberfranken eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht werden. (Symbolbild) © Katharina Kausche/dpa

Wie die Polizei mitteilte, habe eine Zeugin bemerkt, dass dem Tier eine acht Millimeter große Metallkugel am Schnabel feststeckte.

Der Vogel hält sich den Angaben zufolge auf einem Teich am Ortsausgang in Richtung Bug auf. Noch am Tag zuvor sei der Schwan völlig unversehrt gewesen.

Der Wasservogel wurde eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht. Dieser habe das Projektil erfolgreich entfernt. Der Schwan befindet sich laut Polizei "auf dem Wege der Besserung".

Die Ermittler gehen aufgrund des Verletzungsbildes davon aus, dass das Tier gezielt beschossen wurde.