Mieter muss im Keller schlafen, weil sein Türschloss verklebt wurde

Niederorschel - Wegen eines verklebten Türschlosses konnte ein Bewohner nicht in seiner Wohnung in Niederorschel ( Kreis Eichsfeld ) schlafen.

Die Hintergründe der Klebstoff-Tat sowie der Verantwortliche sind für die Polizei noch unklar. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der Mann hatte das verklebte Türschloss am Donnerstagabend an seiner Eingangstür bemerkt, teilte die Polizei mit.

Um in seine Wohnung zu gelangen, rief er den Hausmeister und anschließend einen Schlüsseldienst. Allerdings konnten auch sie die Tür nicht öffnen, da diese durch den Klebstoff derart verleimt war.

Der Betroffene musste umplanen und schlief in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in seinem Keller. Am heutigen Freitag will der Mann laut eigenen Angaben nach einer Lösung suchen, um wieder in seine Wohnung zu gelangen.

Aktuell ist noch nicht klar, warum das Türschloss verklebt wurde und wer den Klebstoff dort angebracht hatte.