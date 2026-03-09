Mike Tyson lässt grüßen! Mann beißt Jugendlichem bei Streit in Bus Ohr ab

Bremen - Am Sonntagabend ist ein Streit in einem Linienbus in Bremen eskaliert. Ein 26 Jahre alter Mann hat einem 14-Jährigen einen Teil seines Ohres abgebissen.

Bei einem Streit in einem Bremer Linienbus hat ein Mann (26) einem Jugendlichen (14) einen Teil des Ohres abgebissen. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden Personen nach ersten Erkenntnissen zunächst verbal aneinandergeraten. Auslöser soll wohl das zu laute Abspielen des Smartphones des Mannes gewesen sein.

Nach einem Wortgefecht gingen sich der 26-Jährige und der Jugendliche wohl an die Gurgel, wobei der Ältere dem Jungen dabei in das Ohr biss und einen Teil herausriss. Ähnlich, wie es Boxer Mike Tyson (59) beim WM-Kampf gegen Evander Holyfield (63) im November 1996 tat.

Mehrere Fahrgäste versuchten beschwichtigend auf die beiden Streithähne einzuwirken. Dabei wurde einem Mann von dem Vater des Tatverdächtigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der Jugendliche wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.