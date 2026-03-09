Mike Tyson lässt grüßen! Mann beißt Jugendlichem bei Streit in Bus Ohr ab
Bremen - Am Sonntagabend ist ein Streit in einem Linienbus in Bremen eskaliert. Ein 26 Jahre alter Mann hat einem 14-Jährigen einen Teil seines Ohres abgebissen.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden Personen nach ersten Erkenntnissen zunächst verbal aneinandergeraten. Auslöser soll wohl das zu laute Abspielen des Smartphones des Mannes gewesen sein.
Nach einem Wortgefecht gingen sich der 26-Jährige und der Jugendliche wohl an die Gurgel, wobei der Ältere dem Jungen dabei in das Ohr biss und einen Teil herausriss. Ähnlich, wie es Boxer Mike Tyson (59) beim WM-Kampf gegen Evander Holyfield (63) im November 1996 tat.
Mehrere Fahrgäste versuchten beschwichtigend auf die beiden Streithähne einzuwirken. Dabei wurde einem Mann von dem Vater des Tatverdächtigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Der Jugendliche wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei nahm den 26-Jährigen mit auf die Wache, wo er während der Maßnahmen erheblichen Widerstand leistete. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa