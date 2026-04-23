Minikänguru hüpft durch NRW: Polizei schnappt ausgebüxtes Wallaby

Ahaus - Eine ganz besondere Festnahme verzeichneten Polizeibeamte in der Nacht auf Donnerstag in Ahaus (NRW).

Woher das Wallaby kommt und wie es überhaupt ausbüxen konnte, ist bislang noch unklar. © Kreispolizeibehörde Borken

Ein aufmerksamer Zeuge hatte im Stadtteil Ottenstein ein freilaufendes Wallaby entdeckt und daraufhin die Ordnungshüter alarmiert.

Den zum Einsatzort geeilten Kräften gelang es schließlich, das Minikänguru mithilfe eines Tierfangnetzes einzufangen.

Daraufhin wurde es einem Tierarzt übergeben, der das kleine Tier erstversorgte. Zur weiteren Betreuung brachten die Beamten das Wallaby schließlich in eine Tierklinik.

Woher das Känguru kommt und die Umstände, unter denen es entlaufen konnte, sind bislang noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.