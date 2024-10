Missglückter Diebstahl: Flucht endet für Langfinger im Krankenhaus!

Aschersleben - Im Salzlandkreis endete am Montagabend die Flucht eines Diebes mit einer gebrochenen Schulter. Das ist passiert!

Der Fahrraddieb verletzte sich bei seinem Fluchtversuch schwer. (Symbolbild) © Ole Spata/dpa

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei hatte ein 42-Jähriger am Norma-Markt in der Magdeburger Straße ein Fahrrad geklaut und war mit diesem in Richtung des dortigen Kreisverkehrs geflüchtet.

Zeugen zufolge fuhr der dreiste Dieb immer wieder in Schlangenlinien und stürzte wenig später.

Hierbei verletzte er sich schwer. Laut ersten Aussagen der Rettungskräfte brach er sich bei seinem Fluchtversuch die Schulter. Aufgrund seiner Gesamterscheinung wurde zudem ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv reagierte.

Das gestohlene Fahrrad wurde anschließend an den Eigentümer übergeben, welcher sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls am Norma-Markt befand.