Missglücktes Wendemanöver nach Navi-Ansage sorgt für nächtliche Vollsperrung

Haitz/Neuwirtheim - Ein missglücktes Wendemanöver hat am Dienstagabend zwischen Gelnhause-Haitz und Biebergemünd-Neuwirtheim ( Südosthessen ) für einen Großeinsatz und eine stundenlange Verkehrsbehinderung gesorgt.

Weil er zu weit rückwärts nach hinten in einen Graben gefahren war, setzte der Mittelteil des Busses auf der Straße auf. © Polizeipräsidium Südosthessen

Wie die Polizei berichtet, meldete gegen 21.35 Uhr ein Verkehrsteilnehmer, dass auf der Landstraße ein Bus quer über die Fahrbahn stehe.

Als die Beamten eintrafen, zeigte sich schnell das Ausmaß des Missgeschicks: Das Fahrzeug saß regelrecht auf der Straße auf, die Hinterachse schwebte über dem Straßengraben.

Der Busfahrer hatte sich nach eigenen Angaben verfahren, wollte seinem Navigationsgerät folgen und kurzerhand wenden.

Dieser Versuch endete allerdings in einer heiklen Schieflage, die ohne schweres Gerät nicht zu beheben war.

Erst ein herbeigerufener Autokran konnte den Bus wieder auf festen Boden setzen.