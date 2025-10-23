Missverständnis: Polizei schießt auf Soldat - Wie kann so etwas passieren?

Erding - Nach dem Schuss der Polizei auf einen Soldaten während einer Bundeswehrübung im oberbayerischen Erding sind noch viele Fragen offen.

Bei einer Übung wurde ein Feldjäger nach Angaben der Bundeswehr in Erding angeschossen worden. © Lars H./News5/dpa

Zwar ging der Zwischenfall glimpflich aus, der Soldat wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt und konnte nach einer kurzen Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Dennoch stellt sich die Frage: Wie konnte das ausgerechnet bei einer gemeinsamen Übung passieren?

Nach Angaben der Polizei sollen die Hintergründe des Zwischenfalls nun baldmöglichst aufgeklärt werden.

Die Kriminalpolizei werde dabei von Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützt. Der Tatort wurde abgesperrt, im Tagesverlauf werde die Spurensicherung fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Auch von Seiten der Bundeswehr hieß es, dass der Vorfall weiter untersucht werde. Die Feldjäger versuchten in Zusammenarbeit mit der Polizei aufzuklären, wie es zu dem Missverständnis gekommen sei, sagte ein Sprecher des Operativen Führungskommandos.

Außerdem solle am Vormittag entschieden werden, ob die Militärübung in Bayern fortgesetzt werde oder nicht.

Eigentliches Ziel der Großübung "Marshal Power": Mit mehreren Hundert Beteiligten soll der Kampf im "rückwärtigen Raum" hinter einer fiktiven Frontlinie im Verteidigungsfall geübt werden - zusammen mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften.