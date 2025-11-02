Misthaufen geht in Flammen auf: Polizei hat eine Theorie
Kalbe (Milde) - In der Nacht zum Sonntag brannte ein Misthaufen bei Kalbe (Sachsen-Anhalt).
Feuerwehr und Polizei wurden gegen 5.55 Uhr alarmiert, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte.
Nahe der L12 tobten Flammen auf einer Ackerfläche zwischen Altmersleben und Kahrstedt.
Ein Misthaufen war dort in Brand geraten.
13 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus Kalbe und Altmersleben griffen schnell ein und konnten das Feuer löschen.
"Eine Selbstentzündung aufgrund von Gärungsprozessen konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden", heißt es von der Polizei.
Titelfoto: Polizeireiver Altmarkkreis Salzwedel