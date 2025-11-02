Misthaufen geht in Flammen auf: Polizei hat eine Theorie

Polizei und Feuerwehr mussten früh am Sonntag ausrücken, um den Brand bei Kalbe (Milde) zu löschen.

Von Isabelle Wiermann

Kalbe (Milde) - In der Nacht zum Sonntag brannte ein Misthaufen bei Kalbe (Sachsen-Anhalt).

13 Feuerwehrleute waren mit zwei Wagen vor Ort. © Polizeireiver Altmarkkreis Salzwedel

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 5.55 Uhr alarmiert, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte. Nahe der L12 tobten Flammen auf einer Ackerfläche zwischen Altmersleben und Kahrstedt. Ein Misthaufen war dort in Brand geraten. 13 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus Kalbe und Altmersleben griffen schnell ein und konnten das Feuer löschen.