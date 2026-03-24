Mit 140 Sachen durch Mannheim: BMW-Insassen filmen ihr eigenes Vergehen

Mannheim - Ein junger BMW -Fahrer hat die Mannheimer Innenstadt am Freitagvormittag mit einer Rennstrecke verwechselt: Mit fast 140 Kilometer pro Stunde raste er stadtauswärts und landete direkt in einer Polizeikontrolle.

Der junge Raser gab innerhalb einer geschlossenen Ortschaft Gas und wurde erwischt. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Gegen 10.30 Uhr wurde eine Streife auf einen BMW aufmerksam, der bereits mit 130 Kilometer pro Stunde auf der rechten Spur der Reichskanzler-Müller-Straße unterwegs war. Doch statt den Fuß vom Gas zu nehmen, setzte der 20-jährige Fahrer zum Überholen an, wechselte auf die linke Spur und beschleunigte weiter.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, ergab die zweite Messung einen Extremwert von 139 Kilometer pro Stunde.

Als die Polizisten dem Raser aus etwa 100 Metern Entfernung mit der Kelle das Zeichen zum Anhalten gaben, folgte eine gefährliche Reaktion. Der junge Mann trat derart hart aufs Gaspedal, dass die Front seines Wagens absank.

Mit quietschenden Reifen rutschte der BMW an der Kontrolle vorbei und kam erst zehn Meter hinter ihm zum Stehen. "Er setzte danach zurück, bis er wieder auf Höhe des Beamten stand", beschrieb die Polizei den Vorfall.