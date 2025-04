Mit 68 km/h durch die 30er-Zone: Raser bei "Blitz für Kids"-Aktion erwischt

Vogtland/Zwickau - Im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" führten die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Zwickau verstärkt Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen und Kindertagesstätten in den Landkreisen Zwickau und Vogtland durch. Spitzenreiter war ein VW-Fahrer, der mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war.

Besonders eine Autofahrerin konnte durchatmen: Sie fuhr mit 25 km/h zu viel an der Grundschule im Falkensteiner Ortsteil Dorfstadt vorbei. Das wären, abzüglich der Toleranz, ansonsten ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt in Flensburg gewesen.

Bußgelder statt Verwarnkarten gab es in der zweiten Aprilwoche für Raser. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

In der zweiten Woche wurden die Kontrollen wieder strenger und anstelle der Vergabe der Karten wurden die festgestellten Verstöße geahndet.

In dem Zeitraum wurde in den Landkreisen Zwickau und Vogtland die Geschwindigkeit von insgesamt 787 Fahrzeugführenden gemessen. 67 von ihnen waren zu schnell.

Der unrühmliche Spitzenreiter war ein VW-Fahrer, der mit 68 km/h durch die 30er-Zone an der Grundschule im Plauener Ortsteil Oberlosa vorbeiraste.

Abzüglich der Toleranz erwarten den Fahrer zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 260 Euro.

Im Landkreis Zwickau wurde der Negativ-Rekord am Mittwoch in Neukirchen gemessen: Ein Volvo-Fahrer war in der 30er-Zone um 17 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt unterwegs. Er muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro einstellen.

Insgesamt wurden im Aktionszeitraum 46 Kontrollen durchgeführt, bei denen die Geschwindigkeit von rund 1250 Fahrzeugen gemessen wurde. Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 135 Überschreitungen fest.