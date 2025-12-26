Mit Auto auf Fußgänger zugerast: Polizei nimmt Mann fest

In Sangerhausen hat die Polizei am Donnerstag einen Mann festgenommen. Dieser soll unter anderem mit einem Auto auf Fußgänger zugehalten haben.

Von Christopher Kissmann

Sangerhausen - In Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein Mann in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt und Stalking festgenommen worden.

Dem festgenommenen Mann wird unter anderem Stalking und häusliche Gewalt vorgeworfen. (Symbolbild)
Dem festgenommenen Mann wird unter anderem Stalking und häusliche Gewalt vorgeworfen. (Symbolbild)  © 123RF/liudmilachernetska

Er soll am Donnerstagabend mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf Fußgänger zugefahren sein, wie die Polizei mitteilte.

Die Fußgänger hätten nur durch Ausweichen eine Kollision verhindern können, hieß es.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige wenig später gestellt und vorläufig festgenommen.

"Bei der Festnahme wurden Anzeichen festgestellt, die auf Alkoholkonsum hindeuteten", hieß es.

Die Polizei führte eine Gefährderansprache sowie Gefährdetenansprachen durch.

Aus Gründen des Opferschutzes veröffentlicht die Polizei keine weiteren Details zu den beteiligten Personen und zum Ort des Geschehens.

Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska

