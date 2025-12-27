Mit Auto auf Menschen zugerast: Mann nach Stalking-Vorwurf in U-Haft
Sangerhausen - Täter hinter Gittern: Am 2. Weihnachtsfeiertag wurde ein Mann, dem häusliche Gewalt und Stalking zur Last gelegt werden, ins Gefängnis gebracht.
Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Halle einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft gesteckt, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.
Der Beschuldigte war am ersten Weihnachtsfeiertag betrunken in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) mit einem Auto auf eine Personengruppe zugerast.
Die Betroffenen konnten sich selbstständig retten und wurden glücklicherweise nicht verletzt.
Aus Gründen des Opferschutzes veröffentlichte die Polizei keine weiteren Details zu den beteiligten Personen und zum Ort des Geschehens.
Die Einsatzkräfte führten noch vor Ort eine Gefährderansprache sowie Gefährdetenansprachen durch und nahmen den Beschuldigten im Zusammenhang mit Stalking und häuslicher Gewalt fest.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa