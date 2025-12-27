Mit Auto auf Menschen zugerast: Mann nach Stalking-Vorwurf in U-Haft

Am 2. Weihnachtsfeiertag wurde ein Mann, dem häusliche Gewalt und Stalking zur Last gelegt werden, ins Gefängnis gebracht.

Von Lena Schubert

Sangerhausen - Täter hinter Gittern: Am 2. Weihnachtsfeiertag wurde ein Mann, dem häusliche Gewalt und Stalking zur Last gelegt werden, ins Gefängnis gebracht.

Ein Mann wurde wegen Stalkings in die JVA Halle gesteckt. (Symbolfoto)
Ein Mann wurde wegen Stalkings in die JVA Halle gesteckt. (Symbolfoto)  © Hendrik Schmidt/dpa

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Halle einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft gesteckt, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Der Beschuldigte war am ersten Weihnachtsfeiertag betrunken in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) mit einem Auto auf eine Personengruppe zugerast.

Die Betroffenen konnten sich selbstständig retten und wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Aus Gründen des Opferschutzes veröffentlichte die Polizei keine weiteren Details zu den beteiligten Personen und zum Ort des Geschehens.

Die Einsatzkräfte führten noch vor Ort eine Gefährderansprache sowie Gefährdetenansprachen durch und nahmen den Beschuldigten im Zusammenhang mit Stalking und häuslicher Gewalt fest.

