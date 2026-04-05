Mit Baseballschläger auf Autos losgegangen: 31-Jähriger verursacht Polizeieinsatz

Halle (Saale) - Am Samstagnachmittag löste ein aggressiver 31-Jähriger in Halle einen Polizeieinsatz aus.

Die Polizei nahm einen aggressiven 31-Jährigen in Gewahrsam. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener mitteilte, war der Mann gegen 15.45 Uhr Am Gastronom in Halle-Neustadt unterwegs, wo er vorbeifahrende Autos mit einem Baseballschläger bedrohte. Die Fahrzeuge mussten ihm deshalb ausweichen.

Da er darüber hinaus auch noch wahllose Drohungen gegen Passanten äußerte, griff ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein, der sich zufällig in der Nähe befand. Ihm gelang es, dem 31-Jährigen den Baseballschläger zu entreißen.

"Er flüchtete dann, konnte jedoch von Polizeibeamten gestellt werden", so die Sprecherin.