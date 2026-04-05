Mit Baseballschläger auf Autos losgegangen: 31-Jähriger verursacht Polizeieinsatz
Halle (Saale) - Am Samstagnachmittag löste ein aggressiver 31-Jähriger in Halle einen Polizeieinsatz aus.
Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener mitteilte, war der Mann gegen 15.45 Uhr Am Gastronom in Halle-Neustadt unterwegs, wo er vorbeifahrende Autos mit einem Baseballschläger bedrohte. Die Fahrzeuge mussten ihm deshalb ausweichen.
Da er darüber hinaus auch noch wahllose Drohungen gegen Passanten äußerte, griff ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein, der sich zufällig in der Nähe befand. Ihm gelang es, dem 31-Jährigen den Baseballschläger zu entreißen.
"Er flüchtete dann, konnte jedoch von Polizeibeamten gestellt werden", so die Sprecherin.
Weil er sich auch den Beamten gegenüber weiterhin aggressiv verhielt, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Danach wurde er in eine Fachklinik eingeliefert.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa