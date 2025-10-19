Mit Baseballschläger und Holzlatten: Mann von mehreren Angreifern schwer verletzt
Von Inga Jahn
Halle (Saale) - Mit Holzlatten und einem Baseballschläger soll eine Gruppe einen Mann am Samstagabend in Halle attackiert und schwer verletzt haben.
Es seien bis zu 12 Personen gewesen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über den Angriff berichtet.
Das 49 Jahre alte Opfer habe eine schwere Kopfverletzung erlitten.
Der Hintergrund des Angriffs gegen 18.35 Uhr An der Magistrale auf Höhe der Schwimmhalle ist bisher völlig unklar.
Als die Polizei eintraf, seien die meisten der Angreifer schon geflüchtet gewesen, hieß es.
Die Beamten ermittelten nun, wie genau der Mann verletzt wurde und warum es zu dem Übergriff kam.
Der 49-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden und bislang wegen seiner schweren Verletzungen nicht vernehmungsfähig gewesen.
Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Habt Ihr etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/2241291 entgegen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa