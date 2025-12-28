Mit E-Scooter zum Deal, mit Handschellen zur Polizei: Pyro-Händler in Berlin geschnappt
Berlin - Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochmittag einen mutmaßlichen Pyrotechnik-Händler in Berlin-Borsigwalde im Bezirk Reinickendorf festgenommen.
Wie die Polizei Berlin auf Facebook berichtet, soll der 35-Jährige illegales Feuerwerk verkauft haben – darunter hochgefährliche Kugelbomben.
Nach einem anonymen Hinweis beobachteten zivile Polizisten ein Wohnhaus an der Holzhauser Straße. Gegen 14 Uhr tauchte der Tatverdächtige mit einer Tasche auf. In der Tasche fanden die Beamten sechs Kugelbomben sowie mehrere Hundert Einheiten sogenannter Vogelschreck-Pyrotechnik.
Der Mann, der laut Polizei mit einem E-Scooter zum Treffpunkt gekommen war, wurde sofort festgenommen.
Mit richterlicher Anordnung durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung des 35-Jährigen. Dort stießen sie auf weitere Pyrotechnik sowie eine Schreckschusswaffe samt Munition. Auch eine fotografierte Preisliste soll sichergestellt worden sein.
Alle gefährlichen Gegenstände wurden sichergestellt. Der Mann kam kurz in Polizeigewahrsam, wurde nach Aufnahme seiner Daten aber wieder freigelassen. Die Ermittlungen übernimmt nun ein auf Sprengstoffdelikte spezialisiertes Kommissariat des Staatsschutzes.
Titelfoto: --/facebook/Polizei Berlin