Mit E-Scooter zum Deal, mit Handschellen zur Polizei: Pyro-Händler in Berlin geschnappt

Berlin - Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochmittag einen mutmaßlichen Pyrotechnik-Händler in Berlin -Borsigwalde im Bezirk Reinickendorf festgenommen.

Die Polizei stellte bei dem mutmaßlichen Händler größere Mengen Pyrotechnik und Munition sicher. © --/facebook/Polizei Berlin

Wie die Polizei Berlin auf Facebook berichtet, soll der 35-Jährige illegales Feuerwerk verkauft haben – darunter hochgefährliche Kugelbomben.

Nach einem anonymen Hinweis beobachteten zivile Polizisten ein Wohnhaus an der Holzhauser Straße. Gegen 14 Uhr tauchte der Tatverdächtige mit einer Tasche auf. In der Tasche fanden die Beamten sechs Kugelbomben sowie mehrere Hundert Einheiten sogenannter Vogelschreck-Pyrotechnik.

Der Mann, der laut Polizei mit einem E-Scooter zum Treffpunkt gekommen war, wurde sofort festgenommen.

Mit richterlicher Anordnung durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung des 35-Jährigen. Dort stießen sie auf weitere Pyrotechnik sowie eine Schreckschusswaffe samt Munition. Auch eine fotografierte Preisliste soll sichergestellt worden sein.