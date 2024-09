Mit Gullydeckel in den Handy-Shop: Mega-Schaden nach Einbruch in Halle

Halle (Saale) - Einen Schaden von knapp 100.000 Euro verursachten ein oder mehrere Einbrecher bei einem Diebeszug durch einen Telefonshop in Halle.

Als Hilfsmittel benutzten sie laut Polizeiangaben einen Abflussdeckel, der in der näheren Umgebung einen Schacht verschlossen hatte.

Gegen 3.15 Uhr am Sonntagmorgen hätten der oder die Täter das Schaufenster des Geschäfts in der Leipziger Straße eingeworfen.

Am in der Innenstadt gelegenen Tatort wurden umfangreich Spuren gesichert. Polizeisprecher Michael Ripke: "Die Ermittlungen dauern an."