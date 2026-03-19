Mit Kleinkind aus Standesamt geflüchtet: Mann löst nach geplatzter Ehe Alarm aus

Lauf an der Pegnitz - Ein junger Mann hat am Donnerstagmittag einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem er mit einem Kleinkind aus einem Standesamt im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz geflüchtet ist.

Als die Polizei am Standesamt eintraf, war der Mann mit dem Kind seiner Verlobten verschwunden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Situation begann gegen 11.45 Uhr im Landkreis Nürnberger Land. Der 23 Jahre alte türkische Staatsbürger war mit seiner 19-jährigen deutschen Verlobten und ihrem Kind im Standesamt.

Die beiden wollten heiraten, was jedoch schließlich wegen ausländerrechtlicher Hindernisse nicht gemacht werden konnte.

Die Standesamt-Mitarbeiter informierten daraufhin die Polizei, der junge Mann ging mit dem Kind in den Wartebereich.

Als jedoch die Beamten vor Ort eintrafen, war der 23-Jährige in Richtung "Heldenwiese" geflohen.

"Da er zu diesem Zeitpunkt das Kind seiner Verlobten noch immer bei sich hatte und die genaueren Hintergründe unklar waren, veranlassten die Beamten umgehend Fahndungsmaßnahmen", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.