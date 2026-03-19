Mit Kleinkind aus Standesamt geflüchtet: Mann löst nach geplatzter Ehe Alarm aus
Lauf an der Pegnitz - Ein junger Mann hat am Donnerstagmittag einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem er mit einem Kleinkind aus einem Standesamt im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz geflüchtet ist.
Die Situation begann gegen 11.45 Uhr im Landkreis Nürnberger Land. Der 23 Jahre alte türkische Staatsbürger war mit seiner 19-jährigen deutschen Verlobten und ihrem Kind im Standesamt.
Die beiden wollten heiraten, was jedoch schließlich wegen ausländerrechtlicher Hindernisse nicht gemacht werden konnte.
Die Standesamt-Mitarbeiter informierten daraufhin die Polizei, der junge Mann ging mit dem Kind in den Wartebereich.
Als jedoch die Beamten vor Ort eintrafen, war der 23-Jährige in Richtung "Heldenwiese" geflohen.
"Da er zu diesem Zeitpunkt das Kind seiner Verlobten noch immer bei sich hatte und die genaueren Hintergründe unklar waren, veranlassten die Beamten umgehend Fahndungsmaßnahmen", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.
Neben zahlreichen Streifen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. "Kurze Zeit später konnte das Kleinkind bei einer Angehörigen angetroffen werden. Der 23-Jährige hatte es offenbar dort übergeben." Er selbst ist immer noch verschwunden. Die Kripo ermittelt.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa