Mit letzter Kraft: Schwerverletzter alarmiert Polizei, dann bricht er auf offener Straße zusammen

Kriminalbeamte sicherten am Montagabend in Radevormwald die Spuren. Nun ermittelt eine Mordkommission. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatte der Mann seinen Notruf am späten Montagabend gegen 23.10 Uhr abgesetzt. Anschließend brach er schwer verletzt auf offener Straße zusammen, so die Ermittler.

"Nach ersten Erkenntnissen soll er im Stadtteil Bergerhof auf der Elberfelder Straße mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden sein", berichtete ein Polizeisprecher.

Kriminalbeamte sicherten noch in der Nacht die Spuren vor Ort und stellten zudem das abgestellte Auto des 46-Jährigen sicher.

Die Hintergründe des mutmaßlichen Angriffs sind noch völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.