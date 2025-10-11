Mit mehr als 100 km/h durch die Stadt: Polizei stoppt illegales Autorennen

Ulm - Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.20 Uhr, lieferten sich ein Mann und eine Frau ein illegales Autorennen in der Stadt Ulm. Die Polizei stoppte die Raser und zog Konsequenzen.

Die Polizei stoppte die Fahrer in Ulm. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der Autofahrer und die Autofahrerin fuhren dabei mit Geschwindigkeiten von teils mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Der 18-Jährige musste daraufhin seinen Führerschein abgeben, wie die Polizei mitteilte. Auch sein Auto wurde beschlagnahmt.

Die zweite Fahrerin wurde zu Hause in Neu-Ulm angetroffen. Bislang habe es für die zweite Fahrerin keine Konsequenzen gegeben. Es seien weitere Ermittlungen nötig, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Polizei fuhren die beiden nebeneinander und beschleunigten die Autos dabei immer wieder stark.

Den Beamten fielen die beiden Autos auf, weil sie in der Nacht auf Samstag mehrere Orte in Ulm überwachten, an denen sich häufig Autoposer treffen.