Mit mehr als 4 Promille! Betrunkener versucht, Supermarkt auszurauben

Karlsfeld - Mit mehr als vier Promille Alkohol soll ein Mann versucht haben, in einem Supermarkt zu stehlen.

Bei einem Atemalkoholtest maß die Polizei einen extremen Wert. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei soll der 41-Jährige am Freitag gegen 18 Uhr in dem Laden in Karlsfeld (Landkreis Dachau) Lebensmittel in seine Jacke gesteckt und nicht bezahlt haben.

Ein Mitarbeiter stoppte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 4,2 Promille. Ein Sprecher sagte, dass solche hohen Werte ab und zu vorkämen, wenn Menschen viel und regelmäßig trinken.