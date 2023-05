Mit Mercedes überschlagen und Baum entwurzelt: 60-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Bernstadt auf dem Eigen - Am Samstagmorgen kam es zwischen Rennersdorf und Bernstadt zu einem Unfall , bei dem sich eine 60-Jährige mit ihrem Benz überschlug und dabei leicht verletzt wurde.

In einer Rechtskurve kam die 60-Jährige mit ihrem Mercedes von der Straße ab und überschlug sich. © Blaulichtreport Zittau

Mit ihrem Mercedes fuhr die 60-Jährige gegen 7.45 Uhr in Richtung Bernstadt, als sie in einer leichten Rechtskurve auf der S128 links von der Fahrbahn abkam, erklärte die Polizeidirektion Görlitz am Sonntagnachmittag.

Die Fahrerin kollidierte daraufhin mit zwei Bäumen am Straßenrand, woraufhin sich der Wagen überschlug und auf dem Dach liegend schließlich zum Stillstand kam.

Infolge des Unfalls erlitt die 60-Jährige leichte Verletzungen.

Bilder vom Unfallort zeigen, dass einer der Bäume durch den Zusammenprall mit dem Benz entwurzelt wurde.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 21.000 Euro.