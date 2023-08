28.08.2023 09:32 1.043 Mit Messer bedroht: 19-Jähriger geht auf eigene Mutter los!

In Braunschweig bedrohte ein 19-Jähriger am Sonntag seine eigene Mutter mit einem Messer. Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Braunschweig - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Schuntersiedlung in Braunschweig (Niedersachsen) zu einem Vorfall, bei dem ein 19-Jähriger seine Mutter mit einem Messer bedrohte. Die Mutter konnte sich selbstständig befreien. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz Demnach soll sich der junge Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, so die Polizei über die Situation. Die Mutter des Jungen hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihr Sohn völlig außer Kontrolle geraten war und sie in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht hatte. Im stetigen Kontakt mit den Beamten konnte die 54-Jährige jedoch in einem günstigen Moment die Wohnung unverletzt verlassen und wurde anschließend medizinisch versorgt. Polizeimeldungen Junge (4) in verwahrlostem Zimmer entdeckt: Eltern zu betrunken, um sich zu kümmern Zu ihrem Sohn, der weiterhin in der Wohnung herumschrie und randalierte, konnte zunächst kein Kontakt hergestellt werden. Nach einiger Zeit verließ er jedoch die Wohnung. Erst dann bemerkte er, dass die Polizei das Haus umstellt hatte. Sichtlich von der Situation überrascht, konnte er vorläufig ohne Widerstand festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten die Polizeibeamten ein Küchenmesser feststellen. Nach eigener Aussage soll der Sohn zudem Mittel zu sich genommen haben, welche die Ursache für seinen psychischen Ausnahmezustand gewesen sein könnten. Der junge Mann wurde daraufhin durch Rettungskräfte in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten zudem Strafanzeigen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

Titelfoto: 123 RF/ Christian Horz