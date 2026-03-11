Beziehungsstreit eskaliert: Großer Polizei-Einsatz, eine Frau und ein Beamter verletzt

Kassel/Trendelburg - Eine junge Frau wurde geschlagen und getreten: Ein Beziehungsstreit im nordhessischen Trendelburg im Landkreis Kassel eskalierte am Dienstagabend, zahlreiche Streifenwagen rückten aus!

Eine junge Frau wurde krankenhausreif geprügelt: Der Rettungsdienst rückte am Dienstagabend zu einer Wohnung in Trendelburg aus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein 29-Jähriger attackierte seine Partnerin gegen 18.15 Uhr in einer Wohnung. Nachbarn bekamen dies mit und alarmierten die Polizei. Ein Streifenwagen rückte umgehend aus, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Mittwoch mitteilte.

Vor Ort stießen die Beamten auf die Frau und riefen einen Rettungswagen herbei, mit dem die Verletzte in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Währenddessen wollten die Polizisten den 29-Jährigen festnehmen, doch dieser setzte sich gegen die Beamten zur Wehr. Unter anderem trat der Wüterich immer wieder gegen den vor dem Haus abgestellten Streifenwagen.

"Währenddessen kamen Familienangehörige des Manns hinzu, die sich mit ihm solidarisierten und tumultartig eingriffen, um offensichtlich die Festnahme zu verhindern", ergänzte ein Sprecher.