Dreister Diebstahl: 25 Kilometer Kupferkabel aus Solarpark gestohlen

Osterweddingen - Aus einem Solarpark in Osterweddingen ( Landkreis Börde) wurden am Dienstag ganze 25 Kilometer Kupferkabel geklaut.

Die Kabel sollen aus mehreren Solarfeldern getrennt worden sein. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Betreiber des Solarparks hatte nach Angaben des Polizeireviers Börde den Diebstahl bemerkt und die Beamten verständigt.

Bei ersten Ermittlungen konnten auf dem Gelände Reifenspuren festgestellt werden. Die Polizei kann daher nicht ausschließen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug samt Anhänger abtransportiert haben.

Die Kabel sollen aus mehreren Solarfeldern abgetrennt worden sein, so eine Polizeisprecherin.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Hinweise zu den Dieben sind bislang nicht bekannt.