Dreister Diebstahl: 25 Kilometer Kupferkabel aus Solarpark gestohlen

In Osterweddingen wurden am Dienstag 25 Kilometer Kupferkabel aus einem Solarpark geklaut. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Osterweddingen - Aus einem Solarpark in Osterweddingen (Landkreis Börde) wurden am Dienstag ganze 25 Kilometer Kupferkabel geklaut.

Die Kabel sollen aus mehreren Solarfeldern getrennt worden sein. (Symbolbild)
Die Kabel sollen aus mehreren Solarfeldern getrennt worden sein. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Der Betreiber des Solarparks hatte nach Angaben des Polizeireviers Börde den Diebstahl bemerkt und die Beamten verständigt.

Bei ersten Ermittlungen konnten auf dem Gelände Reifenspuren festgestellt werden. Die Polizei kann daher nicht ausschließen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug samt Anhänger abtransportiert haben.

Die Kabel sollen aus mehreren Solarfeldern abgetrennt worden sein, so eine Polizeisprecherin.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Hinweise zu den Dieben sind bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde, unter der Telefonnummer 03904 / 4780 oder über das Elektronische Polizeirevier zu melden.

