04.02.2024 11:13 Mit Schlagstock und Pistole: Überfall auf Tankstelle in Dreieich

Bewaffneter Raubüberfall in Dreieich: Zwei maskierte Kriminelle überfielen am gestrigen Samstagabend die Eni-Tankstelle in der Bleiswijker Straße!

Von Florian Gürtler

Dreieich - Die Täter waren bewaffnet und maskiert: Im südhessischen Dreieich kam es am gestrigen Samstagabend zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Die Polizei fahndet nach den Tätern und sucht Zeugen! Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Dreieich fahndet die Kriminalpolizei nach zwei unbekannten Tätern. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa Der Überfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr in der Bleiswijker Straße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am heutigen Sonntagmorgen mitteilte. Zwei dunkel-maskierte Räuber betraten die Eni-Tankstelle in der Straße, sie waren mit einem Schlagstock und einer Pistole bewaffnet. Mit ihren Waffen bedrohten sie die Kassiererin der Tankstelle, welche den Kriminellen das Bargeld aus der Kasse sowie einige Schachteln Zigaretten aushändigte. Polizeimeldungen Feuerwehr-Großeinsatz bei Aschaffenburg: Lagerhalle stand lichterloh in Flammen! Ihre Beute verstauten die Räuber in einer schwarzen Umhängetasche. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Die Tankstellen-Mitarbeiterin blieb unverletzt zurück. Raubüberfall in Dreieich: Kripo fahndet und sucht Zeugen Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe: Wer kann Hinweise zu den zwei Räubern geben, die am Samstagabend die Eni-Tankstelle in Dreieich überfielen? (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Noch am Samstagabend leitete die alarmierte Polizei eine Fahndung nach den beiden Räubern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Männern dauert an, zu beiden liegt jeweils eine Beschreibung vor. Der Räuber mit der Pistole:

etwa 20 Jahre alt

mehr als 1,80 Meter groß

blaue Jogginghose

dunkle Jacke mit Kapuze

Der Räuber mit dem Schlagstock:

circa Anfang bis Mitte 20

schwarze Jacke mit Kapuze

schwarze Hose mit weißen Streifen an der Seite

schwarze Umhängetasche Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall in Dreieich werden von der Kriminalpolizei in Offenbach am Main geführt. Hinweise auf die Gesuchten nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06980981234 entgegen.

Titelfoto: Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa